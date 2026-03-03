KI-Ausstellung im Stadtmuseum Aarau

Fast 10'000 Besucher fanden 2025 den Weg ins Stadtmuseum Aarau. Das Museumsteam hat gutes Gespür für aktuelle Themen bewiesen und trifft mit dem KI-Schwerpunkt einen Nerv beim Publikum: Gestartet mit der ersten KI-begleiteten Ausstellung schweizweit ("geliebt, gelobt, gehypt – eine Ausstellung über Held:innen, Vorbilder und Idole"), die auch in der internationalen Museumsszene Resonanz erhielt, fand der Schwerpunkt in "New Realities – wie künstliche Intelligenz uns abbildet" eine passende Anknüpfung.

Die Ausstellung zeigt fotorealistische KI-Bilder aus den letzten drei Jahren und führt damit dem Publikum vor Augen, wie rasant sich Technologie und Ästhetik verändert haben und sich unsere Bildwahrnehmungsgewohnheiten ständig anpassen.

Wie kommt die Ausstellung beim Publikum an?

"Das Publikumsinteresse ist noch grösser als angenommen und unsere Besuchenden sind überraschend durchmischt: junge Erwachsene, Schulklassen, Gruppen sowie auch Einzelbesuchende der älteren Generation – von KI-Neulingen bis hin zu versierten Personen. Wir merken, dass die Ausstellung Gesprächsstoff liefert: Nicht selten wird unser Empfangsteam zum Gegenüber für Gespräche über KI-bezogene Sorgen. Auch unsere Veranstaltungen zu Anwendungstipps, über Auswirkungen auf die Berufswelt bis hin zu Zukunftsfragen sind sehr gut besucht."

Museumsleiter Marc Griesshammer

Programmübersicht

Mit dem neuen Begleitprogramm bis zu den Sommerferien reagiert das Stadtmuseum Aarau auf dieses Interesse und bietet vielfältige Vertiefungsmöglichkeiten für ein breites Publikum an.

Verlängert bis 5. Juli im Stadtmuseum Aarau