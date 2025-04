Nintendo auf der Polymanga

Die Polymanga, eine der grössten Conventions der Schweiz rund um Popkultur, Videospiele und Manga, lädt auch Ostern 2025 wieder ins Beaulieu Lausanne ein. Besucher der Convention können unterschiedliche Spiele für die Nintendo Switch entdecken, darunter aktuelle Titel wie "Donkey Kong Country Returns HD" und "Super Mario Party Jamboree". Darüber hinaus gibt es am Nintendo-Stand das "Pokémon Battle Lab", Fotomöglichkeiten und mehr zu erleben.

Nintendo-Spiele vor Ort

Gegner bei Sonnenuntergang plätten, furiose Lorenfahrten meistern – das und mehr kann man in "Donkey Kong Country Returns HD". Das klassische Inselabenteuer erstrahlt in verbesserter HD-Grafik und bietet den Spielern neun unterschiedliche Welten mit insgesamt 80 Leveln, die sie entweder alleine oder im lokalen Koop-Modus zu zweit bestreiten können.

Mit dabei ist auch "Super Mario Party Jamboree", wo bis zu vier Spielermit sieben Spielbrettern, mehr als 110 Minispielen und jeder Menge Charaktere aus dem Pilz-Königreich eine Party erleben. Wer sich mit seinen Freundinnen und Freunden lieber auf der Rennstrecke trifft, der kann auf den 96 Strecken in "Mario Kart 8 Deluxe" inklusive Booster-Streckenpass gegeneinander antreten.

Und es warten noch viele weitere Nintendo Switch-Titel auf die Besucher, darunter beispielsweise "Princess Peach: Showtime!". Alle, die gerne in verschiedene Rollen schlüpfen, schliessen sich in dem bühnenreifen Abenteuer als Prinzessin Peach mit der strahlenden Funkelfee Stella zusammen, um das Funkeltheater vor der fiesen Grape und der Sauertruppe zu retten.

Weitere Spiele von Nintendos Partnern

Alle tanzbegeisterten Besucher können auch in diesem Jahr in der "Just Dance 25 Edition", die 40 neuen Songs enthält, gemeinsam das Tanzbein schwingen. Wer lieber die Ernte einholen und ein moderner Landwirt sein möchte, der kann einen Blick in den "Landwirtschafts-Simulator 23: Nintendo Switch Edition" von Giants Software werfen und mehr als 100 authentische Maschinen bedienen, um eine breite Palette landwirtschaftlicher Aktivitäten zu bewältigen.

In "Fortnite" wiederum warten unzählige Spielerfahrungen auf die Fans, darunter auch das beliebte Battle Royale, in dem sie gemeinsam mit ihren Freundinnen und Freunden um epische Siege wetteifern. Nicht zuletzt ergänzt Warner Bros. Entertainment Inc. das Line-up mit "Hogwarts Legacy" und diversen "LEGO"-Spielen.

Vielfältiges Rahmenprogramm

Auch 2025 gibt es am Nintendo-Stand neben den Spielstationen so einiges zu entdecken. So findet sich im speziellen Bereich von "Pokémon" neben "Pokémon Karmesin" und "Pokémon Purpur" auch das "Pokémon Battle Lab" für alle, die einen Einstieg in die Karten- und Videospielwelt von Pokémon suchen.

Die Community organisiert täglich Fun-Turniere, bei denen es Preise von unterschiedlichen Partnern zu gewinnen gibt. Alle Gäste, die sich am Stand beim My Nintendo Check-in anmelden, erhalten eine Tasche als Geschenk und 100 Platin-Punkte, die sie auf der My Nintendo-Seite gegen Belohnungen eintauschen können.

Für alle, die ihren Besuch in einem Foto festhalten wollen, stehen Mario und Luigi täglich am Stand bereit. Und alle "Pikmin Bloom"-Fans können an der "Pikmin Bloom"-Photo-Opp ein AR-Erinnerungsfoto und -video machen, bei dem die kleinen, pflanzenähnlichen Wesen digital auf dem Bildschirm erscheinen. Mittels QR-Code lässt sich das Bild und das Video auf dem eigenen Bildschirm abspeichern. Zusätzlich erhalten sie ein Pikmin-Sonnenvisir als Geschenk. Benutzer der "Pikmin Bloom"-App und alle die es werden wollen, können ausserdem einen exklusiven Polymanga-"Geschenksticker-Deko-Pikmin" für die "Pikmin Bloom"-App erhalten, wenn sie vom 18. bis 21. April beim Nintendo-Stand vorbeischauen.