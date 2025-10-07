Die neue Ausstellung im Stadtmuseum Aarau (ab 9. November) führt durch eine faszinierende KI-generierte Bilderwelt und geht drängenden Fragen nach: Wohin führen die KI-getriebenen Veränderungen beim Arbeiten, Reisen und Kreativsein?

Wie verändert KI unseren Blick auf die Welt?

Seit jeher erschafft der Mensch Bilder, die Realität und Fantasie verbinden – von Malerei über Fotografie und Film bis zu digitalen Medien. Seit der Verbreitung von Künstlicher Intelligenz eröffnen sich neue kreative Möglichkeiten: Texte, Bilder und ganze visuelle Erzählungen entstehen per Klick oder Sprachbefehl. Grundlage sind Datenmengen, aus denen KI-Modelle Muster erkennen und neue Inhalte schaffen. Diese sind keine Wirklichkeit, wirken aber erstaunlich real.

Was entsteht durch Menschen, was durch Algorithmen – und wie prägt das unsere Realität?

In der Ausstellung "New Realities – wie KI uns abbildet" im Stadtmuseum Aarau hat das Publikum Gelegenheit sich mit KI-Assistenzen über die rasant voranschreitenden KI-Entwicklungen zu unterhalten. Zwischen Faszination und Skepsis: Bereichernde, kurzweilige Gespräche mit Facts über künstliche und natürliche Intelligenzen und Aha-Momenten zu eigenen bewussten oder unbewussten KI-Erfahrungen – mit einer Prise Humor – sind garantiert.

Über New Realities

Die Ausstellung wurde als Serie von der Museumsstiftung Post- und Telekommunikation Deutschland in Kooperation mit dem Museum für Kommunikation Frankfurt entwickelt. Gezeigt werden generierte KI-Bilder der Digitalkuratorin Maren Burghard, die in den Museen für Kommunikation Nürnberg, Berlin und Frankfurt zwischen 2023 und 2025 erstmals ausgestellt wurden.

9. November 2025 bis 1. März 2026 im Stadtmuseum Aarau

KI-Experten-Vorträge, Austausch-Formate für Erwachsene und das experimentelle Labor DigiSpace für Gross und Klein vertieft den Schwerpunkt alle, von KI-Neulingen bis KI-Kenner:innen. Zum Begleitprogramm