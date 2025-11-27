Stardew Valley: Symphony Of Seasons live in Zürich

Die erfolgreiche Landwirtschaftssimulation "Stardew Valley" kehrt zu einer zweiten internationalen Konzerttournee in die Konzertsäle der Welt zurück und nimmt euch mit auf eine neue musikalische Reise von eurem ersten Tag in Pelican Town bis zu eurer Ankunft auf dem Gipfel.

"Stardew Valley" wurde von Eric Barone (ConcernedApe) entwickelt und im Jahr 2016 veröffentlicht. Seitdem hat sich das Spiel zu einem grossen Indie-Erfolg entwickelt, wurde in zwölf Sprachen übersetzt und hat sich mehr als 30 Millionen Exemplare auf allen wichtigen Plattformen verkauft. Nach der überwältigenden Resonanz auf die erste Konzerttournee von "Stardew Valley",

Festival of Seasons, die in Rekordzeit ausverkauft war, kehrt die Musik von "Stardew Valley" mit Symphony of Seasons in die Konzertsäle 2025/26 zurück. Ein brandneues Konzert mit einem 35-köpfigen Orchester, wird Stardew Valley: Symphony of Seasons mit allen neuen Arrangements der Musik aus dem Spiel aufgeführt. Begleitet von einer Leinwand über der Bühne, auf der Gameplay aus dem Spiel zu sehen ist, können sich die Fans auch auf Originalinhalte freuen die unter der Aufsicht von ConcernedApe exklusiv für das Konzert erstellt wurden. Die Konzertbesucherinnen und -besucher können sich darauf freuen, die beliebtesten Songs des Spiels zu hören, während sie die Farm im Laufe der Jahreszeiten wachsen sehen und einige der denkwürdigsten Orte von Pelikanstadt bis zur Schädelhöhle, von der Ingwerinsel bis zur Kattunwüste, vom U-Boot bis zum Turm des Zauberers und vieles mehr besuchen. Auch dieses Mal sind die Fans wieder aufgerufen, in ihrem besten "Stardew Valley"-Cosplay zu kommen, um das Spiel zu feiern, und es wird auch neue exklusive Fanartikel zu kaufen geben.

Stardew Valley: Symphony Of Seasons

Wann: Samstag, 31. Januar 2026 – THE HALL, Zürich

Türöffnung: 18:30

Showstart: 20:00

Tickets

Hier könnt ihr euch die Tickets für das "Stardew Valley: Symphony of Seasons" sichern.