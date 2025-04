Swiss Game Hup Opening Party und weitere Termine

Swiss Game Hup Opening Party - 26. April, 14:00 Uhr bis spät in die Nacht

Die Eröffnungsparty findet diesen Samstag statt! Kommt und feiert, probiert Spiele aus, unterhaltet euch mit Entwicklern, nehmt an Videospiel-Karaoke teil. Bringt eure Freunde mit! (GAMES.CH ist auch vor Ort)

14:00 - 19:00 Uhr Offenes Zentrum, Spieletest und andere lustige Aktivitäten

17:00 - 19:00 Uhr Branchen- und Medien-Apéro

19:30 - 20:30 Uhr Offizielle Eröffnung

20:30 - 24:00 Uhr Party!

Testing Night

30. April, 19:00 - 23:00 Uhr

Bringt eure Spiele zum Testen mit, probiert die Spiele anderer Leute aus!

Gamespace: Art Style

8. Mai, 19:00 - 22:00 Uhr

Die Wahl eines visuellen Stils für euer Spiel ist eine der wichtigsten Entscheidungen, die ihr trefft – aber wie trefft ihr sie? Ja, ihr wollt, dass euer Spiel gut aussieht, aber was ist machbar, was ist erschwinglich, was kommuniziert der Stil? Lasst uns darüber reden.

Pub Quiz

15. Mai, 19:00 - 22:00 Uhr

Hängt ab und messt euch mit anderen Spieleentwicklern beim Beantworten von Fragen rund um Spiele in unserem regelmässigen Spiele-Kneipenquiz.

Testing Night - With a Twist

28. Mai, 19:00 - 23:00 Uhr

Bringt eure Spiele zum Testen mit, testet die Spiele anderer Leute. Dieses Mal mit einer Besonderheit: Nachdem ihr euer Spiel installiert habt, wird euch zufällig ein anderes Spiel zugewiesen, das ihr Leuten zeigen und zu dem ihr Notizen machen sollt.

Alle Veranstaltungen finden im Swiss Game Hub, Erika-Mann-Strasse 11, Zürich, statt und sind ohne Anmeldung für alle offen.