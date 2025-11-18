Everdream Village bald für PC im Early Access

Die beiden Publisher Untold Tales und VARSAV Game Studios sowie der Entwickler Mooneaters haben einen Start-Termin für den Early Access von "Everdream Village" auf dem PC verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis Dezember gedulden.

So wird "Everdream Village" am 12. Dezember auf dem PC in den Early Access starten. Besagte Version wird alle in der Spielbeschreibung aufgeführten Kerninhalte und Funktionen beinhalten, wie etwa Landwirtschaft, Terraforming, Tierzucht mit Genetik, Beziehungen und ein Stimmungssystem für Dorfbewohner. Die Vollversion wird diese Systeme erweitern und die Welt mit weiteren Geschichten, erkundbaren Inseln, Beeinflussungen von Beziehungen, Tierarten und -rassen und vielem mehr weiterentwickeln.

Einen neuen Release Date Trailer zu "Everdream Village" bekommen wir schon jetzt gezeigt. Darin erklärt man das Konzept fast eineinhalb Minuten lang in bewegten Bildern.

Die Vollversion von "Everdream Village" soll auch fürPS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und Switch erscheinen, hat aber noch keinen Releasetermin.