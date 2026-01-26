EverSiege: Untold Ages auf März verschoben

Publisher Dear Villagers und Entwickler Tindalos Interactive haben einen neuen Releasetermin für "EverSiege: Untold Ages" verkündet. Eigentlich sollte die Mischung aus Action-, Strategie-, Roguelite- und Tower-Defense-Elementen schon am 3. Februar erscheinen.

Neuer Erscheinungstermin für "EverSiege: Untold Ages" ist demnach der 26. März. Eine Begründung für die Verzögerung gibt es nicht, aber es ist anzunehmen, dass mehr Feintuning als ursprünglich geplant benötigt wird.

Als Entschädigung für die zusätzliche Wartezeit wird uns aber ein neuer Release Date Trailer zu "EverSiege: Untold Ages" gezeigt. Dieser erklärt uns 17 Sekunden lang kurz, knapp und präzise, was von dem Spiel zu erwarten ist.

"EverSiege: Untold Ages" war im Juni 2025 enthüllt worden. Unsere damalige Meldung dazu könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"EverSiege: Untold Ages" ist für den PC in Entwicklung.