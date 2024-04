Everspace 2: Uralte Wesen

Rockfish Games veröffentlichte ein weiteres umfangreiches, kostenloses Update für das Open-World-Raumschiff-Shooter-Action-RPG "Everspace 2". "Incursions" erscheint heute weltweit für PC und PlayStation, die Xbox-Version folgt in Kürze und enthält spannende neue Gameplay-Features, Ingame-Gegenstände und Verbesserungen für Weltraumspiele-Fans.

"Incursions" erweitert die Spielwelt und die Geschichte von "Everspace 2" und ergänzt die Story-Kampagne um neue, spektakuläre Weltraumkämpfe. Die Aktionen von Adam Roslin und seiner Crew haben die Integrität des Universums geschwächt und es den Uralten ermöglicht, aus dem Rift in die Realität einzudringen. In den neuen Aktivitäten in Incursions müssen erfahrene Weltraumpiloten Horden von Feinden vernichten und gleichzeitig die mystischen Leuchtfeuer zerstören, dank derer die Feinde aus einer anderen Dimension eindringen können.

Zusätzlich zum neuen Incursions Gameplay können "Everspace 2"-Piloten 15 neue legendäre Gegenstände, neue Front-, Heck- und Cockpitmodule sowie neue Reliquienschätze sammeln, die im überarbeiteten Ancient Rift-Modus freigeschaltet werden können. Zusätzliche Features wie ein überarbeiteter Fotomodus, der überarbeitete Ultimate "Schattenschlag" des Scouts, ein erhöhtes Limit für legendäre Gegenstände pro Schiffsausrüstung und weitere von der Community geforderte Änderungen wurden ebenfalls hinzugefügt. So wurde auf Xbox und PlayStation ebenfalls frei konfigurierbare Belegung der Tastenbelegung für Controller hinzugefügt.

Das "Incursions"-Update migriert "Everspace 2" ausserdem von der Unreal Engine 4 auf 5.3. Diese Umstellung der Engine ermöglicht es dem Team von Rockfish Games, die Entwicklung mit den neuesten Tools fortzusetzen und gleichzeitig zuschaltbare Features wie Lumen GI auf DirectX 12, Nvidia Reflex Latenzreduzierung, Intel XeSS Upscaler, AMD FSR 3.0 Upscaler und Nvidia Frame Generation für High-End PC-Spieler zu aktivieren.

"Everspace 2 zusammen mit all den neuen Inhalten von Incursions auf die Unreal Engine 5.3 zu bringen, war eine riesige Herausforderung, die das Team mit Bravour gemeistert hat - das Ergebnis kann sich definitiv sehen lassen. Dank der Engine-Umstellung waren wir in der Lage, die neuesten Technologien wie NVIDIAs Frame Generation und Unreals Lumen bereits für dieses Update zu nutzen, aber unser eigentliches Ziel ist es, uns für die Zukunft gut aufzustellen. Wir haben jede Menge weitere, hochwertige Inhalte geplant, über die wir später in diesem Jahr sprechen werden. In der Zwischenzeit können neue und wiederkehrende Piloten eine Vielzahl an neuen Legendaries und Endgame-Inhalte geniessen, die mit diesem Update hinzugefügt wurden."

Michael Schade, CEO und Mitgründer von Rockfish Games*