Everspace 2: Wrath of the Ancients angekündigt

Rockfish Games hat eine umfangreiche neue Erweiterung für ihr preisgekröntes Weltraum-Rollenspiel angekündigt: "Everspace 2: Wrath of the Ancients" führt die Geschichte von "Everspace 2" fort und fügt nicht nur neue Sternensysteme zum Erkunden hinzu, sondern erweitert auch bestehende Sternensysteme um neue Nebenquests.

Ausgerüstet mit einem neuen Schiff, kämpft ihr gegen ausserirdische Feinde und uralte Bedrohungen in einer völlig neuen Geschichte, die an die Ereignisse in "Everspace 2" anknüpft. Mysteriöse Angriffe haben die menschlichen Siedlungen in Cluster 34 verwüstet, die herrschenden Fraktionen destabilisiert und die Überlebenden sind gestrandet. Mit dieser Zerstörung ist der unsichere Frieden zwischen der Menschheit und Okkar bedroht - Weltraumpiloten werden sich in die Heimatwelten der Okkar wagen, um die Wahrheit herauszufinden, bevor ein neuer Krieg in der DMZ entfacht.

Im Lauf der Ereignisse von "Wrath of the Ancients" öffnen sich Warptore zu vier neuen, vollständig erforschbaren Sternensystemen, darunter Aethon sowie die Heimatwelten der Okkar, die noch mehr Geheimnisse in Cluster 34 bieten. Diese neuen Sternensysteme sind vollgepackt mit neuen Feinden, Waffen und Ausrüstungsgegenständen.

"Unsere Community fragt immer wieder, wann sie endlich Aethon erkunden können und die Antwort ist: sehr bald! Everspace 2: Wrath of the Ancients erweitert das Universum der Everspace-Serie massiv und bietet den Piloten mehr Sternensysteme zum Erkunden, mehr Feinde zu Bekämpfen und ein neues Schiff, das das Spiel verändert. Wer mehr von Cluster 34 entdecken will, kann sich auf eine Menge freuen. In den kommenden Monaten werden wir auf unseren Social-Media-Kanälen und Streams alle möglichen Enthüllungen zu Wrath of the Ancients teilen. Bleibt dran, Weltraumpiloten!"

Michael Schade, CEO und Mitgründer von Rockfish Games