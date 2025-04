Everspace 2: "Wrath of the Ancients"-Erweiterung terminiert

Angekündigt ist die "Wrath of the Ancients"-Erweiterung für "Everspace 2" bereits seit Januar (unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen). Jetzt gibt es dank Rockfish Games einen konkreten Releasetermin dafür.

Demnach ist die "Wrath of the Ancients"-Erweiterung für "Everspace 2" ab 12. Mai erhältlich. Sie wird simultan auf allen Plattformen verfügbar sein.

"Wrath of the Ancients" ist eine Erweiterung, welche eine umfassende Post-Game-Story, frische Sternensysteme, zusätzliche Quests und neue Gameplay-Elemente für "Everspace 2" bietet. In deren Fokus steht ein Konflikt, der durch Angriffe mit uralten Waffen auf koloniale Siedlungen eskaliert. Eine radikale Okkar-Fraktion fordert dabei die Abkehr von der Menschheit, während Adam und seine Crew die Heimatwelten der Okkar durchqueren, um die Bedrohung zu stoppen und den Frieden im Cluster 34 zu bewahren.

"Everspace 2" erschien am 6. April 2023 für den PC. PS5 und Xbox Series X wurden am 15. August 2023 bedient.