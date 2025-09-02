Everybody's Golf Hot Shots: Flotter Trailer

Bandai Namco präsentiert einen neuen Trailer zu "Everybody’s Golf Hot Shots". Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier werden uns über eine Minute lang flotte und knallbunte Sequenzen aus "Everybody’s Golf Hot Shots" geboten. Dabei vermittelt man uns hauptsächlich die spielerischen Grundlagen des Titels. Die Charaktere bekommen wir in diesem Kontext ebenfalls zu sehen.

Über mangelndes Material zu "Everybody’s Golf Hot Shots" konnten wir uns in der Vergangenheit schon nicht beschweren. So gab es etwa Ende Juni einen ausführlichen japanischen Übersichtstrailer dazu zu sehen.

"Everybody's Golf: Hot Shots" erscheint am 5. September für PS5, Switch und den PC.