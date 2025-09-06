Everybody's Golf Hot Shots: Neues Video

Bandai Namco hat den Launch-Trailer zu "Everybody's Golf Hot Shots" veröffentlicht. Das Spiel ist der neuste Teil der Serie "Everybody’s Golf", die auch unter dem Namen "Hot Shots Golf" bekannt ist.

"Everybody's Golf Hot Shots" ist, wie für die Serie typisch, dank der Drei-Tasten-Schlagmechanik leicht zu erlernen, aber schwer zu meistern: Einfach zielen, die drei Tasten im richtigen Moment drücken und den perfekten Schlag ausführen. Es kann entweder allein oder mit Freund*innen im Couch-Koop oder Online-Multiplayer-Modus gespielt werden.

Das Spiel bietet eine Vielzahl an Modi, darunter der Challenge-Modus oder Solo-Spiel, und diverse Kurse, die von zehn verschiedenen Ländern und Regionen inspiriert wurden, mit Wetter sowie Tages- und Nachtzeiten, die sich dynamisch verändern.

Für alle, die neben dem klassischen Gameplay Spannung suchen, gibt es den neuen Modus Verrücktes Golf, der einzigartige Hindernisse und Herausforderungen bietet. "Everybody's Golf Hot Shots" enthält die bislang grösste Auswahl an Charakteren, auch PAC-MAN kehrt als freischaltbarer Charakter zurück. Ausserdem bietet das Spiel eine Vielzahl an Anpassungsmöglichkeiten.

"Everybody's Golf Hot Shots" ist seit gestern für PlayStation 5, Nintendo Switch und PC erhältlich.