Evil Nun: The Broken Mask angekündigt

Keplerians kündigt "Evil Nun: The Broken Mask" für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und Switch an. Einen Trailer bekommen wir auch gezeigt.

In "Evil Nun: The Broken Mask" entfliehst du der grausamen Schwester Madeline, einer Nonne, die Kinder mit einem Hammer bestraft. Du musst aus einer Schule fliehen und dabei Rätsel lösen, Geheimnisse enthüllen und Kinder retten. Das Spiel bietet Rätsel, Schauplätze und Grafiken für ein packendes Horrorerlebnis.

"Evil Nun: The Broken Mask" ist momentan leider unterminiert, soll laut Trailer aber bald erscheinen.