EvoCreo hat einen Erscheinungstermin

Entwickler Ilmfinity Studios hat einen Releasetermin für "EvoCreo" verkündet. So müssen wir uns diesbezüglich gar nicht mehr lange gedulden.

"EvoCreo" ist nämlich schon ab übermorgen für den PC erhältlich. Umsetzungen für weitere Plattformen, wie etwa PS5, Xbox Series X oder Switch ,sind offenbar erstmal nicht angedacht, aber das kann sich ja erfahrungsgemäss noch ändern.

Schon jetzt bekommen wir einen frischen Release Date Trailer zu "EvoCreo" gezeigt. Darin erklärt man uns innerhalb von knapp eineinhalb Minuten das spielerische Grundgerüst. So begeben wir uns bekanntlich nicht nur auf die Suche nach unserem verschwundenen Vater und den dafür verantwortlichen Personen, sondern können zur Hilfe in den Kämpfen bis zu 170 der namensgebenden Creo zähmen.