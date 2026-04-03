Ex Sanguis startet im Mai in den Early Access

Publisher Firesquid und Entwickler Lightbulb Crew haben einen Start-Termin für den Early Access von "Ex Sanguis" verkündet. Demnach wird es im Mai soweit sein.

Konkret beginnt der Early Access von "Ex Sanguis" am 21. Mai. Besagte Version wird komplett spielbar sein und die wichtigsten Spielfunktionen enthalten, wodurch mehrere Stunden Spielspass garantiert sind. Die Vollversion wird zusätzliche Inhalte, eine verbesserte Spielbalance, frische Funktionen, allgemeine Optimierungen und möglicherweise auch neue Spielmodi bieten. Der Titel wird voraussichtlich mindestens sechs Monate lang im Early Access bleiben, aber dieser Zeitplan kann sich je nach Spieler-Feedback und Entwicklungsfortschritt ändern.

Schon jetzt stimmt uns ein atmosphärischer Trailer auf den baldigen Early-Access-Start von "Ex Sanguis" ein. Dieser zeigt 30 Sekunden lang hauptsächlich Gameplay-Impressionen.

"Ex Sanguis" ist für den PC in Entwicklung.