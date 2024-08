Exoborne: Erster Gameplay-Trailer

Level Infinite und Sharkmob haben den ersten Gameplay-Trailer für den taktischen Open-World-Extraktion-Shooter "Exoborne" veröffentlicht, der sich derzeit in Entwicklung für PC und Konsolen befindet. Zudem bestätigt das Team die Präsenz von "Exoborne" auf der diesjährigen gamescom am Stand von Level Infinite in Halle 6.

"Exoborne" versetzt euch in eine gefährliche, völlig auf den Kopf gestellte Welt. Ihr schlüpft in die Rolle von Reborn - aussergewöhnlichen Überlebenden, die in der Lage sind, die mächtigen Exo-Rigs zu benutzen. Reborn leben in einer Welt, die von kriegerischen Fraktionen, tödlichen Elementen und anderen feindlichen Reborns heimgesucht wird. Mithilfe ihrer Exo-Rig-Fähigkeiten überleben die Reborn nicht nur die heftigen Naturgewalten, sondern setzen diese gewaltige Kraft auch in Kampf und Beweglichkeit um.

Grosse Risiken können grosse Belohnungen bringen: Ihr könnt in das Herz eines Sturms eindringen, um die bestmögliche Beute zu finden. Doch ihr werdet vielleicht nicht in der Lage sein, sie nach Hause zu bringen. Die Erkundung der gesellschaftlichen Überreste und die Suche nach Ausrüstung und Technologie sind der einzige Weg, um zu überleben und sich auf die unvorhergesehenen Herausforderungen vorzubereiten. Die Einsätze werden zudem ständig erhöht und die Angst, alles zu verlieren, ist immer präsent.