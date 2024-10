Exodus: Frischer Trailer

Archetype Entertainment hat einen neuen Trailer zu "Exodus" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier werden uns fast eineinhalb Minuten lang frische Einblicke in "Exodus" geboten. Dabei werden uns auch die sogenannten Mara Yama vorgestellt. Hierbei handelt es sich wohl um die Gegenspieler. Als Erzähler fungiert Matthew McConaughey.

"Exodus" versetzt uns in eine Welt, in der die Menschheit die sterbende Erde verlassen hat, um die Zentaur-Galaxie zu kolonisieren. Dort sehen sich die Besiedler aber mit ständigen Gefahren konfrontiert, vor allem durch die "Celestials" ("Himmlische"). Daher steht uns die Aufgabe bevor, die Galaxie auf der Suche nach Technologien und Waffen zu erkunden, um gegen die gefährliche Rasse zu bestehen. Dabei wird Zeitdilatation eine Rolle spielen, also dem Phänomen, dass auf interstellaren Reisen in Lichtgeschwindigkeit wenige Tage für die daheim bleibenden Freunde und Familie mehrere Jahrzehnte bedeuten.

"Exodus" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung, aber momentan unterminiert.