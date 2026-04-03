Exodus: Frisches Gameplay

Archetype Entertainment hat neue Gameplay-Impressionen aus "Exodus" veröffentlicht. Zudem ist weiteres Material am Horizont.

Hier wird uns 32 Sekunden lang gezeigt, was spielerisch und atmosphärisch von "Exodus" zu erwarten sein wird. Zu epochalen Klängen erforscht der Hauptcharakter dabei eine verschneite Landschaft. Ausserdem wird für den Laufe des Sommers weiteres Gameplay versprochen.

Bereits Mitte März war atmosphärisches In-Game-Material aus "Exodus" veröffentlicht worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Exodus" erscheint Anfang 2027 für PS5, Xbox Series X und den PC.