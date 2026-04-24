Exodus: Weiteres Gameplayvideo

Archetype Entertainment hat neue Gameplay-Impressionen aus "Exodus" veröffentlicht. Ohne grossartige Umschweife, hier sind sie:

Hier werden uns 34 Sekunden lang frische Einblicke in "Exodus" geboten. So können wir unter anderem den Ausblick auf die Stadt Persepolis geniessen. Vor allem die stimmigen Lichtverhältnisse sorgen dabei für eine fast greifbare Atmosphäre, was Lust auf mehr macht.

Bereits Anfang des Monats war atmosphärisches Gameplaymaterial aus "Exodus" veröffentlicht worden. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Exodus" erscheint im nächsten Jahr für PS5, Xbox Series X und den PC.