Exodus: Umfangreiches Gameplay

Archetype Entertainment hat ausführliche Gameplay-Impressionen aus "Exodus" veröffentlicht. Diese wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns fast 20 Minuten lang gezeigt, was spielerisch von "Exodus" zu erwarten sein wird. Dabei stellt man etwa die Spielwelt genauer vor und bietet Einblicke in die Story. Insgesamt entsteht dadurch ein rundes Bild von den unterschiedlichen Facetten des Titels.

Das letzte Lebenszeichen von "Exodus" hatte es im Mai mit einem kurzen Gameplay-Trailer gegeben. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Exodus" erscheint Anfang 2027 für PS5, Xbox Series X und den PC.