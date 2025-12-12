Neuer Trailer zur epischen Space-Opera Exodus

Wizards of the Coast und Archetype Entertainment haben heute im Rahmen der The Game Awards Show einen brandneuen Trailer zu "Exodus" gezeigt. Der Trailer rückt Jun Aslan stärker in den Fokus, einen Helden auf einer epischen Reise durch das Universum, der eine Welt am Rand des Zusammenbruchs retten soll.

Jun stammt aus einfachen Verhältnissen, trägt jedoch das Erbe einer angesehenen Traveler-Dynastie in sich. Hinter seinen unscheinbaren Ursprüngen verbirgt sich ein genetisches Erbe, das Jun aussergewöhnliche Kräfte und Fähigkeiten verleiht, wie sie kein anderer Mensch besitzt.

Die Spieler formen Juns Schicksal durch moralische Entscheidungen und widerstreitende Interessen, deren Folgen sich über Generationen hinweg bemerkbar machen. Jede Handlung beeinflusst, wer Jun am Ende sein wird. Jede Entscheidung hat Auswirkungen auf das Schicksal seines Heimatplaneten und weit darüber hinaus.

"Exodus ist eine Geschichte über die Widerstandskraft der Menschheit und den Heldenmut, der in unseren dunkelsten Stunden entstehen kann. Juns Reise der Selbstentdeckung wird ganze Welten prägen. Nicht nur heute, sondern auch für kommende Generationen."

Chad Robertson, VP of Game Development bei Archetype Entertainment

"Exodus führt uns durch Raum und Zeit in eine Zukunft, in der Technologie so weit fortgeschritten ist, dass die Menschheit sich selbst umgeformt hat, um gottgleiche Kräfte zu nutzen. Archetype erschafft eine epische Geschichte in einer weit entfernten Galaxie, in der Entscheidungen ganze Welten beeinflussen."

John Hight, President von Wizards of the Coast

"Exodus" erscheint Anfang 2027.