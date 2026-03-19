Exodus: Frischer Trailer

Archetype Entertainment präsentiert einen neuen Trailer zu "Exodus". Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier werden uns fast zwei Minuten lang mehrere Gameplay-Clips aus "Exodus" gezeigt. Der erste bietet dabei eine Kampfszene zu Beginn des Spiels ausserhalb von Lyonesse mit Jun, Tom und Elise. Beim zweiten handelt res sich um eine Fortbewegungssequenz auf einem Weltraumturm in Lyonesse, in welcher die Railclaw im Mittelpunkt steht. Der dritte Clip beleuchtet schliesslich die Erkundung eines uralten himmlischen Schreins auf Khonsu.

Das letzte Lebenszeichen von "Exodus" hatte es bei den Game Awards im vergangenen Dezember in Form eines Trailers gegeben. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Exodus" erscheint Anfang 2027 für PS5, Xbox Series X und den PC.