Exodus: Frischer Gameplay-Trailer

Archetype Entertainment hat einen neuen Gameplay-Trailer zu "Exodus" ins Netz gestellt. Diesen solltet ihr euch unbedingt zu Gemüte führen.

Hier wird uns nämlich 45 Sekunden lang gezeigt, was spielerisch von "Exodus" zu erwarten sein wird. Dabei muss sich der Hauptcharakter diesmal durch einen labyrinthartigen Komplex voller Wachen hindurchschleichen. Die atmosphärische Inszenierung sowie einige schicke Licht- und Schatteneffekte stechen in dieser Zeit sofort ins Auge.

Zuletzt war im April ein Gameplayvideo zu "Exodus" veröffentlicht worden. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Exodus" erscheint im nächsten Jahr für PS5, Xbox Series X und den PC.