Dritte Saison in Exoprimal

Der Release von "Exoprimal" ging vor ziemlich genau einem halben Jahr über die Bühne. Jetzt weist Capcom darauf hin, dass bereits morgen die dritte Saison in dem Dino-Shooter beginnt. Kinder, wie die Zeit vergeht.

Nun aber zu den harten Fakten, schliesslich sind wir nicht (nur) zum Spass hier. Die dritte Saison von "Exoprimal bietet uns selbstverständlich viele neue Inhalte. So können wir uns über ein Crossover mit "Monster Hunter", frische Bosse, Suit-Varianten und eine neue Karte für die Wargames freuen. Diese entführt uns in den Dschungel. An drei weitere zeitlich begrenzte Kampagnen wurde ebenfalls gedacht.

Und einen Monat für die vierte Saison in "Exoprimal" gibt es auch schon. Demnach steht diese im April auf dem Programm. Langweilig wird uns so schnell also nicht.

"Exoprimal" bietet eine kompetitive Koop-Erfahrung. Während wir gegen Massen an Dinosauriern kämpfen, erledigen wir in 5 gegen 5-Matches Aufgaben. Die gegnerischen Teams erhalten dabei zusätzlich die Möglichkeit, sich gegenseitig anzugreifen. Jede Klasse hat eine bestimmte Rolle im Kampf, mit einzigartigen Rüstungseigenschaften und Fähigkeiten. Auch wenn es sich um ein reinrassiges Multiplayer-Spiel handelt, soll es eine komplexe Geschichte mit jeder Menge Storyfäden hinter den Dinosaurierausbrüchen geben.

"Exoprimal" ist seit 14. Juli 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC erhältlich.