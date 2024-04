Exoprimal: Mega Man - Collab

Die aktuelle Dinosaurier-Vorhersage zeigt, dass "Exoprimal" das Titel-Update 4 noch in diesem Monat bevorsteht. In einem neuen, heute veröffentlichten Trailer zeigt Capcom neue Details zu der neuen, kostenlosen Inhalts-Erweiterung für das Actionspiel: Die kommende Saison startet am 17. April 2024 und beinhaltet eine "Mega Man"-Collaboration mit einem teuflischen Bosskampf und Ausrüstung im Blue Bomber-Design.

Ihr könnt euch zudem in eine Reihe von neuen Exosuit-Varianten werfen und die Kampfspiele mit zwei neuen Modi bestreiten, die Individualisierung und Herausforderungen auf den nächsten Level hieven.