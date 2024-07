Exoprimal: Neue saisonale Inhalte werden eingestellt

Capcom hat mittlerweile offiziell bestätigt, dass "Exoprimal" nicht mehr um neue saisonale Inhalte ergänzt wird. Wir erfahren gleichzeitig auch, was stattdessen geplant ist.

Mit der Veröffentlichung von Title Update 4 ist demnach der saisonale Content für "Exoprimal" vollständig. Am 11. Juli kehrt dann die erste Season in den Dino-Shooter zurück. Fortan werden Seasons und entsprechende Inhalte immer am ersten Tag eines Monats wiederkommen. Zudem werden sämtliche Modi verfügbar bleiben.

"Exoprimal" bietet eine kompetitive Koop-Erfahrung. Während wir gegen Massen an Dinosauriern kämpfen, erledigen wir in 5 gegen 5-Matches Aufgaben. Die gegnerischen Teams erhalten dabei zusätzlich die Möglichkeit, sich gegenseitig anzugreifen. Jede Klasse hat eine bestimmte Rolle im Kampf, mit einzigartigen Rüstungseigenschaften und Fähigkeiten. Auch wenn es sich um ein reinrassiges Multiplayer-Spiel handelt, soll es eine komplexe Geschichte mit jeder Menge Storyfäden hinter den Dinosaurierausbrüchen geben.

"Exoprimal" ist seit 14. Juli 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC erhältlich.