The Expanse: Osiris Reborn: Geschlossene Beta hat begonnen

Owlcat Games gibt bekannt, dass die geschlossene Beta von "The Expanse: Osiris Reborn" begonnen hat. Dazu bekommen wir einen neuen Trailer gezeigt.

In dem Trailer erklären Game Design Director Leonid Rastorguev und Lead Game Designer Grigory Ponomarev die Spielmechaniken der Beta von "The Expanse: Osiris Reborn". Passende Sequenzen aus dem Spiel werden natürlich ebenfalls gezeigt.

In der geschlossenen Beta können wir wählen, ob wir als weiblicher Charakter aus dem Asteroidengürtel oder als männlicher Charakter von der Erde spielen wollen und uns zudem zwischen einer Spezialisierung auf Offiziers- oder Hackerfähigkeiten entscheiden. Begleitet von unserem offenherzigen Geschwisterteil J und unterstützt vom erfahrenen Mechaniker Zafar erkunden wir eine abgelegene Raumstation unseres Arbeitgebers Pinkwater Security, nachdem wir den katastrophalen Ereignissen auf Eros entkommen sind, welche aus den Büchern und der Fernsehserie bekannt sind.

Während der gesamten geschlossenen Beta können wir mit den Bewohnern der Station interagieren, mit Dialogoptionen und Entscheidungen experimentieren und entdecken, wie der Alltag auf einer Raumstation voller Söldner aussieht. Sobald die Drahtzieher hinter dem Angriff auf Eros uns eingeholt haben, werden wir in den Kampf geworfen und erleben die Upgrade-Mechaniken des Spiels hautnah.

"The Expanse: Osiris Reborn" erscheint im Frühjahr 2027 für PS5, Xbox Series X und den PC.