Die echte Wissenschaft hinter The Expanse: Osiris Reborn

Owlcat Games gewährt Fans einen Blick hinter die Kulissen von "The Expanse: Osiris Reborn" und dessen Darstellung des Lebens im Weltraum. In Zusammenarbeit mit dem ehemaligen NASA-Astronauten und ISS-Kommandanten Leroy Chiao arbeitete das Studio daran, die richtige Balance zwischen Realismus und Spielbarkeit zu finden.

"The Expanse: Osiris Reborn" basiert auf den Büchern und der Fernsehserie "The Expanse", die für ihren authentischen Ansatz im Science-Fiction-Genre bekannt sind und reale wissenschaftliche Erkenntnisse und Praktiken einbeziehen. Um das Leben im Weltraum in der Spielwelt so originalgetreu wie möglich zu gestalten und gleichzeitig ein unterhaltsames Videospiel zu schaffen, arbeitete Owlcat mit dem ehemaligen NASA-Piloten und ISS-Kommandanten Leroy Chiao zusammen und integrierte seine Erfahrungen darüber, wie man sich im Weltraum bewegt, atmet und sogar isst. Beispielsweise bevorzugen Astronauten oft scharfes Essen, um einen Teil des Geschmacksverlustes auszugleichen, der durch das monate- oder jahrelange Leben auf einer Raumstation entsteht – und die Menschen im Spiel haben eindeutig ein Verlangen nach leckerem Essen!

Andererseits musste das Team an einigen Stellen von einer rein realistischen Darstellung des Lebens im Weltraum abweichen, damit das Gameplay nicht darunter litt. Echte Astronauten verwenden Sicherungsleinen, wenn sie ihrer Raumschiffe und Raumstationen verlassen. Da dies in einem Videospiel jedoch sehr umständlich wäre, wurden als Kompromiss magnetische Stiefel eingeführt. Der gleiche Ansatz gilt für den Kampf: Die Ballistik und der Rückstoss von Schusswaffen funktionieren in der Schwerelosigkeit anders als auf festem Boden; ausserdem gibt es im Weltraum fast keinen Schall. Da Soundeffekte und Waffenfeedback jedoch wichtige Elemente sind, die den Kampf in Spielen so spannend machen, musste das Team einen Kompromiss finden, bei dem der Schall gedämpft ist, man aber dennoch Rückmeldung in Form von Vibrationen, Atemgeräuschen und Funkgeräuschen erhält.

"The Expanse: Osiris Reborn" wird für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheinen.