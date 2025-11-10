The Expanse: Osiris Reborn: Hörprobe aus dem Soundtrack

Owlcat Games bietet uns heute eine Hörprobe aus dem Soundtrack von "The Expanse: Osiris Reborn". Diese wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier können wir uns nämlich das Main Theme von "The Expanse: Osiris Reborn" anhören. Dieses wurde von Paweł Perepelica komponiert, der auch seinerzeit schon die markanten Hauptthemen für Owlcats frühere Titel "Pathfinder: Wrath of the Righteous" und "Warhammer 40.000: Rogue Trader" geschaffen hat. Es vermittelt ein Gefühl von Grösse, Entdeckung und Verantwortung, welches mit der Führung eines Teams durch das Sonnensystem einhergeht.

"The Expanse: Osiris Reborn" war auf der diesjährigen Future Games Show im Juni enthüllt worden. In diesem Rahmen wurde ein erster Trailer gezeigt. Unsere damalige Meldung dazu könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"The Expanse: Osiris Reborn" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung, hat aber bisher noch keinen Releasetermin.