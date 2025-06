The Expanse: Osiris Reborn angekündigt

Owlcat Games, die Schöpfer von "Pathfinder: Wrath of the Righteous" und "Warhammer 40,000: Rogue Trader" haben auf der Future Games Show bekanntgegeben, dass sie sich mit Alcon Interactive Group zusammengetan haben, um "The Expanse: Osiris Reborn" zu entwickeln. Das narrative Third-Person-Action-RPG spielt im selben Universum wie die beliebte TV-Serie "The Expanse", die auf Blue-ray und auf Amazon Prime Video als Stream erhältlich ist.

"The Expanse: Osiris Reborn" ezählt seine ganz eigene Geschichte über Überleben und Loyalität und baut die aus der TV-Serie und den Romanen bekannte Welt signifikant aus. Die Spieler schlüpfen in die Magnetstiefel eines Pinkwater Security-Söldners, der im schlechtmöglichsten Moment am falschen Ort strandet. Der Söldner (oder die Söldnerin) ist während eines tödlichen Lockdowns auf Eros Station gefangen, muss eine Crew anführen, das Kommando über das fortschrittlichste Schiff im System übernehmen und durch ein fragmentiertes Sonnensystem navigieren, das am Rand des Chaos steht.

"Wir träumen seit langem davon, ein Sci-fi-Action-RPG von derartigem Umfang zu erschaffen und The Expanse ist das perfekte Universum, um diese Vision zum Leben zu erwecken. Es ist eine realistische und komplexe Welt, perfekt dazu geeignet, die Art von Geschichte zu erzählen, die wir mögen – erwachsen, mit Fokus auf Charakterentwicklung, wo Spielerentscheidungen wirklich relevant sind. Wir sind ganz scharf darauf, dieses Erlebnis mit unseren Spielern teilen zu können und freuen uns darauf, bald mehr verraten zu können – besonders, da wir wissen, dass unsere Fans viele Fragen haben werden."

Alexander Mishulin, Creative Director von Owlcat

"Die Mass Effect-Trilogie war für unser Team eine absolute Inspiration. Sie war für die Spieler der Xbox 360-Generation einfach ikonisch und viele von uns haben sie zum ersten Mal als Teenager gespielt, was einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Wir bauen auf diesem Vermächtnis und auf dem auf, was Fans von dieser Art Spiel erwarten. Unsere Geschichte ist tief in Hard Science-Fiction verwurzelt – einer der Gründe, warum die Welt von The Expanse bei den Fans so gut ankommt. Das Kampfsystem steht ganz im Zeichen von modernem Action-Gameplay. Die Geschichte dreht sich um politische Spannungen und moralische Vielschichtigkeit. Und ja, auch die Romanik darf nicht zu kurz kommen."

Game Design Producer Yuliya Chernenko

Owlcat Games sind stolz darauf "The Expanse: Osiris Reborn" als ihr neues Aushängeschild zu bezeichnen. Owlcats bisherige Titel sind bei RPG-Fans extrem beliebt und umfassen "Warhammer 40,000: Rogue Trader", "Pathfinder: Wrath of the Righteous", sowie das frisch angekündigte "Warhammer 40,000: Dark Heresy". Das Team von "The Expanse: Osiris Reborn" operiert unabhängig von Owlcats anderen Projekten, sodass Fans sich sicher sein können, dass bei der Qualität der anderen Titel keine Abstriche gemacht werden.