The Expanse: Osiris Reborn hat ein Releasefenster

Geschlossene Beta im April

News Video Exklusiv sebastian.essner

Nach einem Teaser im Vorfeld, gab es beim gestrigen Xbox Partner Preview tatsächlich spannende Neuigkeiten zu "The Expanse: Osiris Reborn". So wurde nicht nur ein Releasefenster bekanntgegeben, sondern auch eine geschlossene Beta in Aussicht gestellt.

Demnach wird "The Expanse: Osiris Reborn" irgendwann im Frühjahr 2027 für PS5, Xbox Series X und den PC veröffentlicht. Bereits am 22. April beginnt dagegen eine geschlossene Beta. Genauere Details dazu werden natürlich noch verkündet, wenn der Termin näherkommt.

Dazu gab es frisches In-Game-Material aus "The Expanse: Osiris Reborn" zu sehen. Dieses bot in erster Linie über zwei Minuten lang einige atmosphärische Szenen und machte Lust auf mehr.

"The Expanse: Osiris Reborn" war im Juni 2025 angekündigt worden.

Quelle: Owlcat Games
The Expanse: Osiris RebornPCPlayStation 5Xbox Series X/S

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