The Expanse: Osiris Reborn hat ein Releasefenster

Nach einem Teaser im Vorfeld, gab es beim gestrigen Xbox Partner Preview tatsächlich spannende Neuigkeiten zu "The Expanse: Osiris Reborn". So wurde nicht nur ein Releasefenster bekanntgegeben, sondern auch eine geschlossene Beta in Aussicht gestellt.

Demnach wird "The Expanse: Osiris Reborn" irgendwann im Frühjahr 2027 für PS5, Xbox Series X und den PC veröffentlicht. Bereits am 22. April beginnt dagegen eine geschlossene Beta. Genauere Details dazu werden natürlich noch verkündet, wenn der Termin näherkommt.

Dazu gab es frisches In-Game-Material aus "The Expanse: Osiris Reborn" zu sehen. Dieses bot in erster Linie über zwei Minuten lang einige atmosphärische Szenen und machte Lust auf mehr.

"The Expanse: Osiris Reborn" war im Juni 2025 angekündigt worden.