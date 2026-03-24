The Expanse: Osiris Reborn: Atmosphärischer Teaser

Entwickler Owlcat Games hat einen sehenswerten Teaser zu "The Expanse: Osiris Reborn" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier werden uns nämlich 20 Sekunden lang atmosphärische Einblicke in "The Expanse: Osiris Reborn" geboten. Spannend ist dabei der Titel des Materials, denn er lautet "Something is Coming" und impliziert somit, dass hier etwa sauf uns zukommt. Dabei könnte es sich theoretisch um den Releasetermin handeln. Vielleicht sind wir diesbezüglich ja schon nach dem Xbox Partner Preview übermorgen schlauer.

Das letzte Lebenszeichen von "The Expanse: Osiris Reborn" hatte es im vergangenen November gegeben. Damals hatte ein ehemaliger NASA-Astronaut über as Spiel gesprochen. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"The Expanse: Osiris Reborn" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung.*