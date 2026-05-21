The Expanse: Osiris Reborn: Sehenswerter Trailer

Owlcat Games hat einen frischen Trailer zu "The Expanse: Osiris Reborn" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier werden uns fast eine Minute lang Highlights aus der geschlossenen Beta von "The Expanse: Osiris Reborn" gezeigt. Ausserdem lesen wir einige Zitate der Fachpresse dazu und erfahren etwa auch, dass bisher rund 21.000 Spieler an besagter Beta teilgenommen haben und zusammengezählt rund zweieinhalb Jahre an Spielzeit in dem Titel verbrachten.

Die geschlossene Beta von "The Expanse: Osiris Reborn" hat vor einem Monat begonnen. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"The Expanse: Osiris Reborn" erscheint im zweiten Quartal 2027 für PS5, Xbox Series X und den PC.