The Expanse: Osiris Reborn: Frischer Gameplay-Trailer

Owlcat Games präsentiert einen neuen Gameplay-Trailer zu "The Expanse: Osiris Reborn". Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier bietet man uns nämlich fast zwei Minuten lang bewegte Bilder aus der Beta von "The Expanse: Osiris Reborn". Dabei widmet man sich in erster Linie dem Leben auf der Pinkwater Station und zeigt etwa Impressionen von der Story oder einzelnen Charakteren. Der zugehörigen Pressemitteilung entnehmen wir zudem, dass schon über 20.000 Spieler an der Beta teilgenommen haben.

Bereits im Mai hatte Owlcat Games einen Trailer mit den Highlights aus der Beta von "The Expanse: Osiris Reborn" veröffentlicht. Unsere News dazu findet ihr an dieser Stelle.

"The Expanse: Osiris Reborn" erscheint in der ersten Jahreshälfte 2027 für PS5, Xbox Series X und den PC.