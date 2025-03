Clair Obscur: Expedition 33 ohne Mini-Map

Sandfall Interactive hat in Person von COO Francois Meurisse enthüllt, dass "Clair Obscur: Expedition 33" keine Mini-Map bieten wird. Dies hat einen einfachen Grund.

So erklärt man, dass die fehlende Mini-Map in "Clair Obscur: Expedition 33" den Fokus auf Entdeckungen stärker in den Vordergrund rücke. Oder mit anderen Worten könne es auch passieren, dass man sich zu sehr auf eine Mini-Map verlasse, wenn diese vorhanden sei. Allerdings werde es zur besseren Orientierung in den Levels zumindest einen Kompass geben. Eine Übersichtskarte der gesamten Welt ist ebenfalls vorhanden.

Bei "Clair Obscur: Expedition 33" handelt es sich um ein innovatives rundenbasiertes Rollenspiel mit Echtzeit-Elementen, welches in einer von der Belle Époque inspirierten Fantasiewelt spielt. Wir führen darin die Expedition 33 an, um die Malerin zu vernichten, die jährlich erwacht und eine verfluchte Zahl malt, wodurch die Menschen in Rauch verwandelt werden. Dieses Jahr wird sie die Zahl "33" malen, und besagte Expedition hat diesmal das Ziel, ihren tödlichen Zyklus zu durchbrechen.

"Clair Obscur: Expedition 33" erscheint am 24. April für PS5, Xbox Series X und den PC.