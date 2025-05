Clair Obscur: Expedition 33 auch für Switch 2?

Vielleicht können wir "Clair Obscur: Expedition 33" eines Tages auch auf der Switch 2 spielen. Zumindest gab es diesbezüglich jetzt eine interessante Andeutung des Directors.

Demnach sagte Director Guillaume Broche kürzlich in einem Interview, dass der Erfolg von "Clair Obscur: Expedition 33" vieles geändert habe. Eine Version für den Switch-Nachfolger sei in diesem Zusammenhang ebenfalls durchaus interessant. Eine offizielle Ankündigung war das natürlich nicht, aber ein wirkliches Dementi klingt auch anders.

Bei "Clair Obscur: Expedition 33" handelt es sich um ein innovatives rundenbasiertes Rollenspiel mit Echtzeit-Elementen, welches in einer von der Belle Époque inspirierten Fantasiewelt spielt. Wir führen darin die Expedition 33 an, um die Malerin zu vernichten, die jährlich erwacht und eine verfluchte Zahl malt, wodurch die Menschen in Rauch verwandelt werden. Dieses Jahr wird sie die Zahl "33" malen, und besagte Expedition hat diesmal das Ziel, ihren tödlichen Zyklus zu durchbrechen.

"Clair Obscur: Expedition 33" erschien am 24. April für PS5, Xbox Series X und den PC.