Clair Obscur: Expedition 33: Reihe wird fortgeführt

Guillaume Broche, Creative Director von Sandfall Interactive, hat jetzt bestätigt, dass es nach "Clair Obscur: Expedition 33" mit der Reihe weitergehen wird. In welcher Form das sein wird, deutete er ebenfalls an.

"Clair Obscur: Expedition 33" ist dabei laut Broche lediglich eine der Geschichten, welche innerhalb dieses Universums erzählt wird. Konkrete Details zu einem Nachfolger wollte er aber noch nicht nennen, stellte jedoch klar, dass weitere Projekte geplant sind.

Ein direktes Sequel zu "Clair Obscur: Expedition 33" ist dabei jedoch unwahrscheinlich. Broche betonte, dass er bei neuen Arbeiten immer bewusst Abstand zu seinen früheren Projekten halte, um kreative Freiheiten zu bewahren. Als Inspiration nannte er die Final Fantasy-Serie, deren einzelne Titel sich auch signifikant voneinander unterscheiden.

"Clair Obscur: Expedition 33" ist seit 24. April für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.