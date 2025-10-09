Clair Obscur: Expedition 33: Update in Aussicht

Als Dankeschön an die Community hat Sandfall Interactive ein Update für "Clair Obscur: Expedition 33" in Aussicht gestellt. Erste inhaltliche Informationen dazu gab es auch schon.

Besagtes Update für "Clair Obscur: Expedition 33" hat noch keinen konkreten Releasetermin. Die Entwickler versprechen aber unter anderem folgende Inhalte dafür:

Eine neue, spielbare Umgebung, welche die Charaktere an einen brandneuen Ort mit neuen Feinden und Überraschungen führt

Herausfordernde, neue Bosskämpfe im späteren Spielverlauf

Neue Kostüme für jedes Mitglied der Expedition, welche uns während des Abenteuers noch mehr Anpassungsmöglichkeiten bieten

Neue Text- und UI-Lokalisierungen für Tschechisch, Ukrainisch, Lateinamerikanisches Spanisch, Türkisch, Vietnamesisch, Thailändisch und Indonesisch, wodurch die Zahl der unterstützten Sprachen auf 19 steigt.

"Clair Obscur: Expedition 33" ist seit 24. April für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.