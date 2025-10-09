Clair Obscur: Expedition 33: Update in Aussicht

Als Dankeschön an die Community hat Sandfall Interactive ein Update für "Clair Obscur: Expedition 33" in Aussicht gestellt. Erste inhaltliche Informationen dazu gab es auch schon.
Besagtes Update für "Clair Obscur: Expedition 33" hat noch keinen konkreten Releasetermin. Die Entwickler versprechen aber unter anderem folgende Inhalte dafür:
- Eine neue, spielbare Umgebung, welche die Charaktere an einen brandneuen Ort mit neuen Feinden und Überraschungen führt
- Herausfordernde, neue Bosskämpfe im späteren Spielverlauf
- Neue Kostüme für jedes Mitglied der Expedition, welche uns während des Abenteuers noch mehr Anpassungsmöglichkeiten bieten
- Neue Text- und UI-Lokalisierungen für Tschechisch, Ukrainisch, Lateinamerikanisches Spanisch, Türkisch, Vietnamesisch, Thailändisch und Indonesisch, wodurch die Zahl der unterstützten Sprachen auf 19 steigt.
"Clair Obscur: Expedition 33" ist seit 24. April für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.