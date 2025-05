Clair Obscur: Expedition 33 ursprünglich mit anderem Setting

Ein Thread bei Reddit hat jetzt enthüllt, dass für "Clair Obscur: Expedition 33" ursprünglich ein anderes Setting geplant war. Grundlage ist ein früher Trailer zu dem Rollenspiel.

Demnach war eigentlich angedacht, "Clair Obscur: Expedition 33" in einer Steampunk-Version von London anzusiedeln. Wir hätten es dort unter anderem mit Zombies und Aliens zu tun bekommen, aber das grundsätzliche Gameplay wäre wohl ähnlich gewesen. Was letztlich zum heutigen Konzept führte, ist dagegen leider unbekannt.

Bei "Clair Obscur: Expedition 33" handelt es sich um ein innovatives rundenbasiertes Rollenspiel mit Echtzeit-Elementen, welches in einer von der Belle Époque inspirierten Fantasiewelt spielt. Wir führen darin die Expedition 33 an, um die Malerin zu vernichten, die jährlich erwacht und eine verfluchte Zahl malt, wodurch die Menschen in Rauch verwandelt werden. Dieses Jahr wird sie die Zahl "33" malen, und besagte Expedition hat diesmal das Ziel, ihren tödlichen Zyklus zu durchbrechen.

"Clair Obscur: Expedition 33" erschien am 24. April für PS5, Xbox Series X und den PC.