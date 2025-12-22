Clair Obscur: Expedition 33 bei den Indie Game Awards nachträglich disqualifiziert

"Clair Obscur: Expedition 33" konnte sich bei den diesjährigen Indie Game Awards über zwei Auszeichnungen in den Rubriken "Debut Game" und "Game of the Year" freuen. Jetzt wurden diese jedoch wieder aberkannt.

Ein offizielles Statement des Veranstalters der Indie Game Awards liefert die Hintergründe dazu. Es liest sich folgendermassen:

"Die Indie Game Awards vertreten eine strenge Haltung hinsichtlich der Verwendung von generativer KI während des gesamten Nominierungsprozesses und der Preisverleihung selbst. Bei der Einreichung zur Prüfung bestätigte ein Vertreter von Sandfall Interactive, dass bei der Entwicklung von Clair Obscur: Expedition 33 keine generative KI zum Einsatz gekommen sei. Angesichts der Bestätigung von Sandfall Interactive, dass bei der Produktion am Tag der Premiere der Indie Game Awards 2025 generative KI-Kunst verwendet wurde, führt dies zur Disqualifizierung von Clair Obscur: Expedition 33 von der Nominierung."

Neue Preisträger sind "Sorry We're Closed" (Debut Game) und "Blue Prince" (Game of the Year). Die Ansprachen der neuen Gewinner werden noch aufgenommen und im kommenden Jahr veröffentlicht.

"Clair Obscur: Expedition 33" ist seit 24. April für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.