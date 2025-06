Erweiterungen zu Clair Obscur: Expedition 33 in Planung

Entwickler Sandfall Interactive hat jetzt erneut betont, dass Updates und Erweiterungen für "Clair Obscur: Expedition 33" beschlossene Sache sind. Inhaltlich hat man dafür schon viele Ideen.

So sagt Sandfall Interactive, dass man aktuell unterschiedliche inhaltliche Konzepte für Erweiterungen von "Clair Obscur: Expedition 33" im Kopf habe oder schon durchspiele. Dazu gehörten etwa auch weitere Zugänglichkeitsoptionen und kleinere bzw. verrücktere Dinge. Lassen wir uns am besten also einfach mal überraschen, was die Zukunft diesbezüglich so bringt.

Bei "Clair Obscur: Expedition 33" handelt es sich um ein innovatives rundenbasiertes Rollenspiel mit Echtzeit-Elementen, welches in einer von der Belle Époque inspirierten Fantasiewelt spielt. Wir führen darin die Expedition 33 an, um die Malerin zu vernichten, die jährlich erwacht und eine verfluchte Zahl malt, wodurch die Menschen in Rauch verwandelt werden. Dieses Jahr wird sie die Zahl "33" malen, und besagte Expedition hat diesmal das Ziel, ihren tödlichen Zyklus zu durchbrechen.

"Clair Obscur: Expedition 33" erschien am 24. April für PS5, Xbox Series X und den PC.