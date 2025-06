Erweiterungen für Clair Obscur: Expedition 33 beabsichtigt

Entwickler Sandfall Interactive hat jetzt bestätigt, dass man weiterhin grosse Pläne für "Clair Obscur: Expedition 33" hat. So sind etwa Erweiterungen für das Rollenspiel angedacht.

Oberster inhaltlicher Wunsch für eine solche Erweiterung von "Clair Obscur: Expedition 33" wäre laut den Entwicklern ein Fotomodus, weshalb dies auch in der Prioritätenliste weit vorne stehe. Die Community sehe das ähnlich. Zunächst einmal sind allerdings Bugfixes für das Rollenspiel angedacht. Ein Zeitfenster für die Veröffentlichung entsprechender Patches gibt es aber noch nicht.

Bei "Clair Obscur: Expedition 33" handelt es sich um ein innovatives rundenbasiertes Rollenspiel mit Echtzeit-Elementen, welches in einer von der Belle Époque inspirierten Fantasiewelt spielt. Wir führen darin die Expedition 33 an, um die Malerin zu vernichten, die jährlich erwacht und eine verfluchte Zahl malt, wodurch die Menschen in Rauch verwandelt werden. Dieses Jahr wird sie die Zahl "33" malen, und besagte Expedition hat diesmal das Ziel, ihren tödlichen Zyklus zu durchbrechen.

"Clair Obscur: Expedition 33" erschien am 24. April für PS5, Xbox Series X und den PC.