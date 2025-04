Wenn ihr euch schon auf den Release freut, könnt ihr euch den neuen "Sciel Character"-Trailer ansehen, der Teil einer fortlaufenden Serie ist, die einige der spielbaren Charaktere in den Mittelpunkt rückt. In den vergangenen Wochen wurden bereits Charakter-Trailer für Gustave, Maelle und Lune veröffentlicht, und nächste Woche können Fans auf einen Trailer zu Monoco the Gestral gespannt sein.

"Clair Obscur: Expedition 33" erscheint am 24. April 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.