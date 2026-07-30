Clair Obscur: Expedition 33 für Switch 2 in der Mache

Entwickler Sandfall Interactive hat bestätigt, dass man an einer Switch-2-Umsetzung von "Clair Obscur: Expedition 33" arbeitet. Einige Details dazu verriet man in diesem Zusammenhang auch.

So sagt Tom Guillermin, Chief Technical Officer und Lead Programmer bei Sandfall Interactive, dass "Clair Obscur: Expedition 33" für Switch 2 nicht gerade einfach auf die Beine zu stellen ist und man gleichzeitig ein relativ kleines Studio sei. So ist Nintendos Hybridkonsole schlicht nicht so stark wie eine PS5 oder eine Xbox Series X. Zudem funktionieren viele Features der Unreal Engine 5 darauf nicht.

Dies sind auch die Hauptgründe, warum man noch nicht mal ansatzweise abschätzen kann, wann "Clair Obscur: Expedition 33" für Switch 2 veröffentlicht wird. Zum jetzigen Zeitpunkt hat man diesbezüglich zumindest nichts bekanntzugeben.

"Clair Obscur: Expedition 33" ist seit 24. April 2025 für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.