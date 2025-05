Technik-Analyse zur PC-Fassung von Clair Obscur: Expedition 33

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich jetzt genauer mit der technischen Seite der PC-Version von "Clair Obscur: Expedition 33" beschäftigt. Ergebnis ist ein umfangreiches Video, das diesbezüglich eigentlich keine Frafen unbeantwortet lassen sollte.

Hier wird die Technik der PC-Fassung von "Clair Obscur: Expedition 33" über 15 Minuten lang analysiert. Dabei zeigen sich zwar minimale Problemchen, aber ein oder zwei Patches sollten diese aus der Welt schaffen, zumal sie auch nicht weltbewegend sind. So gibt es aktuell etwa noch ein unverständliches und unstabiles 30-fps-Limit bei Zwischensequenzen.

Bei "Clair Obscur: Expedition 33" handelt es sich um ein innovatives rundenbasiertes Rollenspiel mit Echtzeit-Elementen, welches in einer von der Belle Époque inspirierten Fantasiewelt spielt. Wir führen darin die Expedition 33 an, um die Malerin zu vernichten, die jährlich erwacht und eine verfluchte Zahl malt, wodurch die Menschen in Rauch verwandelt werden. Dieses Jahr wird sie die Zahl "33" malen, und besagte Expedition hat diesmal das Ziel, ihren tödlichen Zyklus zu durchbrechen.

"Clair Obscur: Expedition 33" erschien am 24. April für PS5, Xbox Series X und den PC.