Ungefährer Umfang von Clair Obscur: Expedition 33

Entwickler Sandfall Interactive hat sich zum ungefähren Umfang von "Clair Obscur: Expedition 33" geäussert. Demnach sollten wir einige Zeit mit dem Rollenspiel einplanen, aber das passt ja zum Genre.

So dauert die Hauptgeschichte von "Clair Obscur: Expedition 33" etwa 30 Spielstunden. Wer dagegen alles sehen möchte, wird deutlich länger mit dem Titel beschäftigt sein.

Bei "Clair Obscur: Expedition 33" handelt es sich um ein innovatives rundenbasiertes Rollenspiel mit Echtzeit-Elementen, welches in einer von der Belle Époque inspirierten Fantasiewelt spielt. Wir führen darin die Expedition 33 an, um die Malerin zu vernichten, die jährlich erwacht und eine verfluchte Zahl malt, wodurch die Menschen in Rauch verwandelt werden. Dieses Jahr wird sie die Zahl "33" malen, und besagte Expedition hat diesmal das Ziel, ihren tödlichen Zyklus zu durchbrechen.

"Clair Obscur: Expedition 33" erscheint im Frühjahr 2025 für PS5, Xbox Series X und den PC.