Expeditions: Samurai im Ankündigungs-Trailer

Japan im Jahr 1600: Kriegsherren bekämpfen sich, Allianzen zerbrechen und die Nachfolge des Shoguns ist ungewiss. In dieser Zeit spielt "Expeditions: Samurai", das historische Rollenspiel von Campfire Cabal und THQ Nordic. Darin schreibt ihr eine eigene Geschichte und trefft Entscheidungen über Leben und Tod. Campfire Cabal wurde 2022 in Kopenhagen gegründet und besteht aus Entwicklern der vorherigen Expeditions-Titel (Conquistador, Viking und Rome).

Der Hintergrund basiert auf realen Ereignissen, aber ihr übernehmt die Hauptrolle. Anstelle von William Adams kommandiert ihr die Überlebenden des holländischen Schiffs "De Albatros". Nach einem Überfall erreichen sie Japans Küste und werden in den Bürgerkrieg gezogen. Die getroffenen Entscheidungen bestimmen die Zukunft der Crew und von ganz Japan. Die acht Gefährten bringen jeweils persönliche Quests mit sich. Wenn ihr das Vertrauen der Mitreisenden gewinnt, können Freundschaften, Rivalitäten und Romanzen entstehen.

Die Kämpfe sind rundenbasiert. Aktionen wie Marschbefehle, Angriffe mit europäischen und japanischen Waffen sowie der Einsatz von Gegenständen finden simultan statt. Hinterhalte und Schleichangriffe beeinflussen das Kampfgeschehen. Erstmals in der Serie gibt es einen Koop-Modus mit Drop-in/Drop-out-Funktion. Dadurch kann jederzeit jemand in euer Abenteuer einsteigen.

"Expeditions: Samurai" erscheint diesen Sommer für PC im Early Access.