Expeditions: Samurai: Dev Diary #02

"Expeditions: Samurai" ist schon bald verfügbar, habt ihr euch den 07. August 2026 im Kalender markiert?

Um die Wartezeit ein wenig zu verkürzen gewährt Entwicklerstudio Campfire Cabal heute einen Blick hinter die Kulissen und erläutert in einem neuen V-Log, wie das Team an das historische Setting und an die Geschichte, die ihr erleben werdet herangeht. Am Anfang steht die Recherche: Bücher wälzen in der Bibliothek, Quellen sichten und Berater konsultieren, um sicherzugehen, dass der historische Hintergrund so akkurat wie möglich dargestellt wird. Eins der Ziele des Teams ist es dabei natürlich, so wenige Historiker wie möglich zu verärgern.

So legt man den perfekten Grundstein für die fesselnde Story von "Expeditions: Samurai", in der ihr eure eigene Version des Abenteuers erleben und durch eure Entscheidungen selber Geschichte schreiben könnt.

Die Geschichte eures Hauptcharakters wird das Abenteuer definieren - aber sie kann nicht ohne die Stories eurer Crew-Mitglieder, eurer Gefährten, erzählt werden. Diese können Freunde werden oder Rivalen, oder sogar Partner in einer Romanze - ihr habt die Wahl!

Ab dem 07. August können ihr auf die grosse Reise ins historische Japan starten, "Expeditions: Samurai" ist ab dem 07. August im Early Access verfügbar.