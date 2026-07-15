Expeditions: Samurai startet im August in den Early Access

Publisher THQ Nordic und Entwickler Campfire Cabal haben einen Start-Termin für den Early Access von "Expeditions: Samurai" verkündet. So müssen wir uns diesbezüglich noch bis August gedulden.

Demnach wird "Expeditions: Samurai" am 7. August auf dem PC in den Early Access starten. Eine genaue Roadmap dafür soll noch davor veröffentlicht werden, damit wir auch wissen, welche Inhalte uns dort erwarten.

Schon jetzt gibt es einen neuen Companions Trailer zu "Expeditions: Samurai" zu sehen. Wie der Name bereits andeutet, werden uns darin über zwei Minuten lang einige unserer Begleiter in bewegten Bildern vorgestellt. Das Material macht dabei Lust auf mehr.

Erst Anfang des Monats war ein Entwicklertagebuch zu "Expeditions: Samurai" veröffentlicht worden. Dieses trug den Titel "Behind the Art". Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Expeditions: Samurai" war im Juni angekündigt worden.