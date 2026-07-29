Expeditions: Samurai: Gameplay-Trailer zu den Kern-Features

Publisher THQ Nordic und Entwickler Campfire Cabal haben einen neuen Gameplay-Trailer zu "Expeditions: Samurai" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier werden mehr als eineinhalb Minuten lang die zentralen Features von "Expeditions: Samurai" vorgestellt. Je nach präferiertem Spielstil gibt darin nämlich es zahlreiche Wege, um unsere ganz eigene Geschichte zu schreiben: Wählen wir den Weg durch die Schatten und nutzen Täuschung und Tarnung, um unser Ziel zu erreichen? Oder stürzen wir uns mit einem beherzten Angriff wagemutig in die rundenbasierten taktischen Gefechte und erringen den Sieg auf dem Schlachtfeld?

Und das Allerbeste ist: "Expeditions: Samurai" bietet einen umfassenden Zwei-Spieler-Koop-Modus. Also haltet schonmal Ausschau nach eurem zweiten Spieler, denn gemeinsam ist das Abenteuer noch spannender.

Erst in der vergangenen Woche war das zweite Entwicklertagebuch zu "Expeditions: Samurai" veröffentlicht worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Expeditions: Samurai" startet am 7. August auf dem PC in den Early Access.